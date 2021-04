Mercoledì 7 Aprile 2021 – 312ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di giovedì 8 aprile 2021)Ora inizio: 10:07 L’Assemblea ha approvato il ddl (2120) conversione in legge del decreto-legge 5 marzo, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno. Il testo passa alla Camera. Il relatore, sen. Pagano (FIBP-UDC), ha illustrato il contenuto del provvedimento: l’articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica, dispone che elezioni (amministrative e suppletive) previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. L’articolo 2 prevede che per l’anno, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo. ...