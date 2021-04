LIVE Fognini-Munar 0-1 | ATP Marbella in DIRETTA | break immediato dello spagnolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0comanda dal centro soprattutto di rovescio, giocandolo profondo e andandosi a conquistare il punto. 0-1, esagera con il drittodopo aver giocato l’accelerazione anche in precedenza. Vantaggio, palla: il dritto difinisce in rete dopo un lungo scambio. 40-40, 4a parità: rovescio in rete di, e subito il primo game è di apprezzabile lunghezza. Vantaggio, prende campo il ligure e si va a guadagnare il punto con lo smash. 40-40, 3a parità: primo doppio fallo di. Vantaggio, carica in modo eccessivo il drittoe lo mette appena ...