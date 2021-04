Lamorgese chiede agli imprenditori di non farsi strumentalizzare dagli estremisti (Di giovedì 8 aprile 2021) «Alle persone che scendono in piazza per manifestare io voglio dire che lo Stato c’è e che faremo di tutto per fronteggiare una crisi che colpisce famiglie e imprese. Ma non possono essere tollerate aggressioni e comportamenti violenti». La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sul Corriere lancia un appello agli imprenditori e ai lavoratori che stanno protestando per chiedere maggiori sostegni e le riaperture delle attività. «Dobbiamo monitorare con attenzione tutti i segnali di insofferenza e disagio alimentati da una crisi economica molto lunga», spiega. «Rischiamo che il disagio sociale possa degenerare ed essere strumentalizzato e di questo dobbiamo esserne consapevoli. Per questo dobbiamo essere uniti». La ministra si rivolge «a tutti. Parlo ai cittadini, ai politici, ai personaggi pubblici. Le attività ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) «Alle persone che scendono in piazza per manifestare io voglio dire che lo Stato c’è e che faremo di tutto per fronteggiare una crisi che colpisce famiglie e imprese. Ma non possono essere tollerate aggressioni e comportamenti violenti». La ministra dell’Interno Lucianasul Corriere lancia un appelloe ai lavoratori che stanno protestando perre maggiori sostegni e le riaperture delle attività. «Dobbiamo monitorare con attenzione tutti i segnali di insofferenza e disagio alimentati da una crisi economica molto lunga», spiega. «Rischiamo che il disagio sociale possa degenerare ed essere strumentalizzato e di questo dobbiamo esserne consapevoli. Per questo dobbiamo essere uniti». La ministra si rivolge «a tutti. Parlo ai cittadini, ai politici, ai personaggi pubblici. Le attività ...

