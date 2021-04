Juventus su Zidane per il dopo-Pirlo? Voci dalla Spagna, la mossa dell'allenatore francese (Di giovedì 8 aprile 2021) Andrea Pirlo ha praticamente già in tasca la certezza di dover lasciare la panchina della Juventus al termine della stagione. All'ex centrocampista non si possono addossare particolari colpe: da esordiente sta facendo il possibile, considerando i problemi strutturali della squadra, che non appare più quella corazzata che ha vinto nove scudetti consecutivi. E infatti i bianconeri sono ormai tagliati fuori dalla corsa per il titolo, con l'Inter che è saldamente al primo posto dopo il 2-1 inflitto al Sassuolo. La Juve sta cercando di salvare almeno la qualificazione alla Champions League, che non è affatto scontata, anche se in quest'ottica il successo nel recupero contro il Napoli è stato una vera e propria boccata d'ossigeno. Ma chi sarà il prossimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Andreaha praticamente già in tasca la certezza di dover lasciare la panchinaal terminea stagione. All'ex centrocampista non si possono addossare particolari colpe: da esordiente sta facendo il possibile, considerando i problemi strutturalia squadra, che non appare più quella corazzata che ha vinto nove scudetti consecutivi. E infatti i bianconeri sono ormai tagliati fuoricorsa per il titolo, con l'Inter che è saldamente al primo postoil 2-1 inflitto al Sassuolo. La Juve sta cercando di salvare almeno la qualificazione alla Champions League, che non è affatto scontata, anche se in quest'ottica il successo nel recupero contro il Napoli è stato una vera e propria boccata d'ossigeno. Ma chi sarà il prossimo ...

