Inter da record: nessuno come i nerazzurri nell’era dei tre punti ma il possesso palla… (Di giovedì 8 aprile 2021) 71 punti in classifica e +11 sulla seconda. L'Inter vola in campionato e dopo il recupero di Serie A contro il Sassuolo mette una seria ipoteca sullo scudetto. Il 2-1 contro i neroverdi di De Zerbi porta con sé tre punti ma anche un doppio curioso record.Inter da record in Serie Acaption id="attachment 1118243" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionCon la vittoria maturata nella giornata di ieri contro il Sassuolo, l'Inter ha messo a segno la decima vittoria consecutiva in campionato. Un filotto di successi iniziato il 30 gennaio a San Siro con il 4-0 imposto al Benevento, a cui hanno fatto seguito i successi contro la Fiorentina, il derby contro il Milan, e poi quelli contro Genoa, Parma, Atalanta, Torino, Bologna e, appunto, Sassuolo.Un cammino da ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) 71in classifica e +11 sulla seconda. L'vola in campionato e dopo il recupero di Serie A contro il Sassuolo mette una seria ipoteca sullo scudetto. Il 2-1 contro i neroverdi di De Zerbi porta con sé trema anche un doppio curiosodain Serie Acaption id="attachment 1118243" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionCon la vittoria maturata nella giornata di ieri contro il Sassuolo, l'ha messo a segno la decima vittoria consecutiva in campionato. Un filotto di successi iniziato il 30 gennaio a San Siro con il 4-0 imposto al Benevento, a cui hanno fatto seguito i successi contro la Fiorentina, il derby contro il Milan, e poi quelli contro Genoa, Parma, Atalanta, Torino, Bologna e, appunto, Sassuolo.Un cammino da ...

OptaPaolo : 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Seri… - ItaSportPress : Inter da record: nessuno come i nerazzurri nell'era dei tre punti ma il possesso palla... - - SempreIntercom : RT @SempreIntercom: Photo – Inter Hail Romelu Lukaku & Lautaro Martinez’s Incredible Assist Record After Sassuolo Win - CinqueNews : È un’Inter da record: dieci su dieci, solo vittorie nel girone di ritorno - pawley_robert : RT @intermilan: Photo - Inter Hail Romelu Lukaku & Lautaro Martinez's Incredible Assist Record After Sassuolo Win #FCIM #Nerazzurri https:/… -