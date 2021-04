Il gelo colpisce e dimezza le produzioni di frutta | allarme di Coldiretti

Leggi su agi

(Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Ilha colpito duramente nelle campagne dove lein molti territori sono state praticamentete, dalle albicocche alle pesche, dalle fragole ai kiwi fino agli ortaggi. E' quanto emerge dal monitoraggio dellasugli effetti dell'ondata di freddo gelido che ha devastato i raccolti dal Piemonte alla Lombardia, dal Trentino al Veneto, dall' Emilia Romagna alle Marche, dalla Toscana al Molise. Se per proteggere i raccolti sono stati addirittura accesi a Padova i falò notturni per riscaldare i ciliegi in fiore in Valtellina è stata spruzzata acqua sulle piante per creare un velo protettivo contro ilmentre nelle serre è stato aumento il livello di riscaldamento con costi aggiuntivi per le imprese. Una situazione drammatica per molte imprese agricole – sottolinea la ...