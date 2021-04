“Guardo il mio agrumeto desolato, stiamo vanificando il sacrificio dei nostri nonni”, la richiesta di aiuto per difendere il Made in Italy (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Buon pomeriggio sono Giuseppe, agricoltore della provincia di Catania. Produco Arance Rosse certificate biologiche e negli anni passati abbiamo fornito le nostre arance a tanti bar e ristoranti oltre che a privati consumatori direttamente senza intermediari e fuori dalle logiche vessatorie della GDO o multinazionali che antepongono il lucro alla vita in generale. Sono in questo momento in campagna nel mio agrumeto mentre lo Guardo desolato perché stiamo cercando di rimanere a galla e mantenere alto il valore e la qualità del Made in Italy… Le scrivo da qui: dal Made in Italy! stiamo vivendo periodi assurdi, non riusciamo a vendere le nostre ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno deilettori. Buon pomeriggio sono Giuseppe, agricoltore della provincia di Catania. Produco Arance Rosse certificate biologiche e negli anni passati abbiamo fornito le nostre arance a tanti bar e ristoranti oltre che a privati consumatori direttamente senza intermediari e fuori dalle logiche vessatorie della GDO o multinazionali che antepongono il lucro alla vita in generale. Sono in questo momento in campagna nel miomentre loperchécercando di rimanere a galla e mantenere alto il valore e la qualità delin… Le scrivo da qui: dalinvivendo periodi assurdi, non riusciamo a vendere le nostre ...

