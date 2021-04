Google I/O 2021 confermato a maggio: tutto gratuito e onlineHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Confermate le date del Google I/0 2021, evento dedicato agli sviluppatori che diventa un’importante occasione per conoscere le novità sui prodotti e sui servizi della casa di Mountain View. Dopo la decisione di cancellare l’edizione 2020 in piena pandemia, Google ha scelto di non rinunciare all’appuntamento che quest’anno si terrà il 18, 19 e 20 maggio. Google I/0 2021 sarà però diverso dalle precedenti edizioni: tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming – non è quindi prevista la partecipazione del pubblico per evitare la diffusione dei contagi – e si potrà accedere gratuitamente a tutti i contenuti dell’evento, una novità assoluta per Google che nelle precedenti edizioni con partecipazione fisica metteva a disposizione biglietti venduti a cifre che superavano ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Confermate le date delI/0, evento dedicato agli sviluppatori che diventa un’importante occasione per conoscere le novità sui prodotti e sui servizi della casa di Mountain View. Dopo la decisione di cancellare l’edizione 2020 in piena pandemia,ha scelto di non rinunciare all’appuntamento che quest’anno si terrà il 18, 19 e 20I/0sarà però diverso dalle precedenti edizioni: tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming – non è quindi prevista la partecipazione del pubblico per evitare la diffusione dei contagi – e si potrà accedere gratuitamente a tutti i contenuti dell’evento, una novità assoluta perche nelle precedenti edizioni con partecipazione fisica metteva a disposizione biglietti venduti a cifre che superavano ...

