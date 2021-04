Gli anziani in coda al gelo per il vaccino in Lombardia | “Letizia Moratti | vergognati!”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 aprile 2021) “Dal 7 aprile gli over 80 non chiamati vadano al centro più vicino”: questo aveva detto l’assessore alla Sanità della Regione. L’annuncio serviva a riparare gli incredibili ritardi nel piano vaccini del Pirellone. Ma ha creatoinaldavanti ai centri vaccinali. La storia la racconta oggi in prima pagina Il Fatto Quotidiano. E dimostra che non sbagliava chi ritiene irrealizzabile l’obiettivo di vaccinare tutti gli over 80 entro 1’11 aprile. Visto che mancano ancora 177.869registrati, più 57.890 non registrati. Una marea di gente che in questi giorni sta tentando di raggiungere la sua dose. Ieri mattina l’ospedale San Gerardo Vecchio di Monza è stato preso d’assalto dagli over 80 senza convocazione, come aveva ...