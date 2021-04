‘Furbetti’ del vaccino, avvisi di garanzia a Biella (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 23 le informazioni di garanzia inviate dalla procura di Biella nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti ‘Furbetti’ del vaccino. A comunicarlo una nota della procura biellese in cui si precisa che non si tratta di 60 avvisi come era stato ”in maniera inesatta” comunicato da alcuni organi di informazione. In particolare, nella nota, si precisa che l’indagine ha preso le mosse da un esposto che ”evidenziava gravi anomalie verificatesi fra la seconda e terza settimana di gennaio nella somministrazione di dosi di vaccino anti Covid presso l’Asl di Biella”. A seguito dell’esposto, la procura ha acquisito gli elenchi estratti dalla piattaforma Sirva (Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni) di 6131 vaccinati, sia in ambito ospedaliero, sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 23 le informazioni diinviate dalla procura dinell’ambito dell’inchiesta sui cosiddettidel. A comunicarlo una nota della procura biellese in cui si precisa che non si tratta di 60come era stato ”in maniera inesatta” comunicato da alcuni organi di informazione. In particolare, nella nota, si precisa che l’indagine ha preso le mosse da un esposto che ”evidenziava gravi anomalie verificatesi fra la seconda e terza settimana di gennaio nella somministrazione di dosi dianti Covid presso l’Asl di”. A seguito dell’esposto, la procura ha acquisito gli elenchi estratti dalla piattaforma Sirva (Sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni) di 6131 vaccinati, sia in ambito ospedaliero, sia ...

