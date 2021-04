È un bene che Bill Gates sia il contadino più grande d'America? (Di giovedì 8 aprile 2021) “Farmer Bill” è il soprannome che gli hanno affibbiato per esser diventato il più grande proprietario terriero degli Stati Uniti, dopo aver acquistato nel corso degli anni fino a 242 mila acri di terreno. Fondatore di Microsoft insieme a Paul Allen, filantropo sensibile alla salute del pianeta e, adesso, anche contadino: Bill Gates, con il quarto patrimonio più lauto al mondo - 124 miliardi di dollari - ha deciso di investire pesantemente nella terra. E questa potrebbe essere accolta come una buona notizia, se pensiamo al contributo che il genio informatico di Seattle ha fornito alla comunità. Dubbi, invece, permangono sotto il profilo dell’etica. Con ordine. La rivista The Land Report, che ogni anno stila la lista dei primi cento proprietari di terre in America, ha rivelato come ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) “Farmer” è il soprannome che gli hanno affibbiato per esser diventato il piùproprietario terriero degli Stati Uniti, dopo aver acquistato nel corso degli anni fino a 242 mila acri di terreno. Fondatore di Microsoft insieme a Paul Allen, filantropo sensibile alla salute del pianeta e, adesso, anche, con il quarto patrimonio più lauto al mondo - 124 miliardi di dollari - ha deciso di investire pesantemente nella terra. E questa potrebbe essere accolta come una buona notizia, se pensiamo al contributo che il genio informatico di Seattle ha fornito alla comunità. Dubbi, invece, permangono sotto il profilo dell’etica. Con ordine. La rivista The Land Report, che ogni anno stila la lista dei primi cento proprietari di terre in, ha rivelato come ...

