Draghi sfida l'Europa: «Niente sfavoritismi per Alitalia» (Di giovedì 8 aprile 2021) Ci aspettava notizie certe sulle riaperture ed invece la conferenza stampa di Mario Draghi ha dato solo una certezza, una grossa novità riguardo il futuro di Alitalia: si chiamerà Ita la nuova, prossima compagnia aerea nazionale, o meglio quello che resterà della storica compagnia di bandiera.Una compagnia che sarà molto diversa rispetto a quella del passato (ed attuale) che «dovrà essere in grado di volare con le proprie ali, fin dalla prossima estate che non si dovrà e potrà perdere» ha detto il premier. Di fatto la nuova compagnia dovrà essere sostenibile dal punto di vista economico ed è quindi matematico che avrà una drastica riduzione del personale e dei dipendenti. Un taglio però sul quale il presidente del Consiglio non si è espresso. Si è però parlato dei presunti "favoritismi» che l'Europa starebbe facendo in favore della ...

