D' Amato | Nel Lazio i vaccini procedono nonostante AstraZeneca Oggi un milione e 200mila somministrazioni

"Nel Lazio la campagna vaccinale procede regolarmente, nonostante le forti turbolenze relative alle decisioni sul vaccino AstraZeneca. E Oggi abbiamo superato abbondantemente il milione e 200mila somministrazioni".Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Aggiungendo anche che, con un Rt pari a 0,9, la regione resterà arancione. La rimoduLazione della campagna vaccinale, con la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli over 60, impatterà dunque poco sulla tabella di marcia della Regione Lazio. Fino a ieri, il vaccino AstraZeneca era riservato prevalentemente al personale scolastico e alle forze dell'ordine, mentre gli under 80, non ...

