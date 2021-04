Dalle emissioni ai rifiuti in plastica, 27 progetti per cameo (Di giovedì 8 aprile 2021) Cibi nutrizionalmente bilanciati, zero emissioni di CO2, riduzione degli sprechi alimentari e dei rifiuti in plastica. Sono solo alcuni dei 27 progetti su cui cameo si impegna in un orizzonte di lungo termine. L’azienda alimentare specializzata in torte, budini e pizze, presente in Italia da oltre 80 anni e conosciuta nel resto del mondo come Dr. Oetker, dichiara da oggi, in 40 Paesi, il proprio impegno pubblicando la Carta della Sostenibilità con obiettivi a favore del buon cibo, dell’ambiente e delle persone. “Come azienda alimentare, siamo consci della nostra particolare responsabilità verso le persone e l’ambiente – afferma Alberto de Stasio, direttore generale di cameo – Con l’implementazione della Carta della Sostenibilità, promuoviamo uno stile di vita consapevole per i nostri ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Cibi nutrizionalmente bilanciati, zerodi CO2, riduzione degli sprechi alimentari e deiin. Sono solo alcuni dei 27su cuisi impegna in un orizzonte di lungo termine. L’azienda alimentare specializzata in torte, budini e pizze, presente in Italia da oltre 80 anni e conosciuta nel resto del mondo come Dr. Oetker, dichiara da oggi, in 40 Paesi, il proprio impegno pubblicando la Carta della Sostenibilità con obiettivi a favore del buon cibo, dell’ambiente e delle persone. “Come azienda alimentare, siamo consci della nostra particolare responsabilità verso le persone e l’ambiente – afferma Alberto de Stasio, direttore generale di– Con l’implementazione della Carta della Sostenibilità, promuoviamo uno stile di vita consapevole per i nostri ...

