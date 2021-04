Covid: Draghi, 'Sputnik? prima Ema, poi si possono fare contratti ma produzione limitata' (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sullo Sputnik vediamo cosa dice l'Ema", se arriva il via libera "si possono fare benissimo questi contratti. Ma ci hanno detto che la capacità produttivo sono molto limitate, dosi non interessanti per un paese e se gli accordi verranno rispettate l'Italia avrà tutte le dosi che servono. Bisogna poi vedere se Sputnik si presta ad essere adattato in presenza di varianti, che inevitabilmente verranno fuori. Ancora: la produzione dello Sputnik dovrebbe venire nel 40% in Russia", il resto "in siti internazionali. Questo per rimarcarvi la complessità della scelta, ma non c'è una proibizione. Dal punto di vista legale non ci sono problemi, se la Germania sta procedendo con dei contratti sta facendo una cosa legale". Così il premier ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sullovediamo cosa dice l'Ema", se arriva il via libera "sibenissimo questi. Ma ci hanno detto che la capacità produttivo sono molto limitate, dosi non interessanti per un paese e se gli accordi verranno rispettate l'Italia avrà tutte le dosi che servono. Bisogna poi vedere sesi presta ad essere adattato in presenza di varianti, che inevitabilmente verranno fuori. Ancora: ladellodovrebbe venire nel 40% in Russia", il resto "in siti internazionali. Questo per rimarcarvi la complessità della scelta, ma non c'è una proibizione. Dal punto di vista legale non ci sono problemi, se la Germania sta procedendo con deista facendo una cosa legale". Così il premier ...

Advertising

LegaSalvini : ++ L'INCONTRO A PALAZZO CHIGI ++ COVID, SALVINI DA DRAGHI ALZA LA POSTA SULLE RIAPERTURE E L'AGGIORNAMENTO DEI PROT… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A MARIO DRAGHI: “NUOVI PROTOCOLLI E RIAPRIAMO IN SICUREZZA BAR, TEATRI E PALESTRE” - FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - ManuelCasalini : RT @myrtamerlino: Leggo di commenti su un #Draghi stanchino, un Draghi provato. Ma che deve fare? Quando parla non è reticente, banale e no… - MaMaurizi9 : RT @BarbaraRaval: #Rebbio 20 gennaio 2021: 21 morti in una RSA quasi tutti vaccinati come afferma il Presidente Beccalli. E SI VOGLIONO TUT… -