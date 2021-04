Copasir: Volpi, tutti i componenti rimettano mandato (Di giovedì 8 aprile 2021) tutti i componenti del Copasir rimettano il mandato ai presidenti delle Camere, "i quali, in modo informale ma chiaro e pubblico, garantiscano la ricomposizione dello stesso con cinque esponenti dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021)delilai presidenti delle Camere, "i quali, in modo informale ma chiaro e pubblico, garantiscano la ricomposizione dello stesso con cinque esponenti dell'...

Advertising

repubblica : Copasir, Volpi: 'Non lo lascio, sono come D'Alema' - SignorAldo : RT @RaiNews: La commissione di garanzia non si riuniva dal 20 gennaio #Copasir - tfabiani2 : RT @RaiNews: La commissione di garanzia non si riuniva dal 20 gennaio #Copasir - dave_g99 : RT @lucianoghelfi: #Copasir, la proposta del presidente #Volpi: se va applicata la legge, tutti rimettano il mandato, venga designato un nu… - RaiNews : La commissione di garanzia non si riuniva dal 20 gennaio #Copasir -