Concorso scuola, con le nuove regole per la Pa i neolaureati rischiano di essere tagliati fuori (a bandi già chiusi). "Così possibili ricorsi" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il popolo dei concorsi della scuola trema. A terrorizzare i futuri insegnanti è il decreto legge 44, approvato il primo aprile, che contiene una serie di norme volute dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta per accelerare e semplificare le procedure di reclutamento. Nel mirino c'è soprattutto l'articolo dieci, cioè quello che prevede nella Pa concorsi basati su una sola prova scritta e una orale ma soprattutto cancella le preselettive, parlando di "una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali" e aggiunge che "i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale". Una vera e propria rivoluzione: le prove preselettive pensate per diminuire il numero dei partecipanti nelle procedure ...

