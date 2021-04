Camera | Boldrini | “Sono malata | per un po’ starò lontana dalla politica”

Leggi su dire

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla”. E’ Laura Boldrini a scriverlo su Facebook, in un post in cui rende noto che, a causa di un ricovero per affrontare l’intervento, dovrà abbandonare per qualche tempo l’attività politica e in Parlamento.