Berlusconi di nuovo in ospedale. La sentenza Ruby ter può attendere (Di giovedì 8 aprile 2021) Una visita di controllo di routine, poi il ricovero lampo per condurre accertamenti. Sembra davvero un periodo no per Silvio Berlusconi. Che, ormai da tempo, accusa problemi di salute che lo tengono lontano sia dalla scena politica che da quella giudiziaria. Proprio come accaduto in diverse occasioni e per quello che appare come uno strano scherzo del destino, questo nuovo stop arriva proprio alla vigilia di un processo nel quale il fondatore di Forza Italia è imputato. Si tratta del Ruby ter che si sta celebrando a Siena e in cui il pubblico ministero, Valentina Magnini, contestano al Cavaliere il reato di corruzione in atti giudiziari. Un procedimento delicato e che proprio oggi, almeno stando al calendario, dovrebbe andare a sentenza. Ma che, con la probabile richiesta di legittimo impedimento da parte dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Una visita di controllo di routine, poi il ricovero lampo per condurre accertamenti. Sembra davvero un periodo no per Silvio. Che, ormai da tempo, accusa problemi di salute che lo tengono lontano sia dalla scena politica che da quella giudiziaria. Proprio come accaduto in diverse occasioni e per quello che appare come uno strano scherzo del destino, questostop arriva proprio alla vigilia di un processo nel quale il fondatore di Forza Italia è imputato. Si tratta delter che si sta celebrando a Siena e in cui il pubblico ministero, Valentina Magnini, contestano al Cavaliere il reato di corruzione in atti giudiziari. Un procedimento delicato e che proprio oggi, almeno stando al calendario, dovrebbe andare a. Ma che, con la probabile richiesta di legittimo impedimento da parte dei ...

Advertising

LaStampa : Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi, è al San Raffaele di Milano per accertamenti - Bart42519094 : RT @LaNotiziaTweet: - Carl6y6 : RT @Caffe_Graziella: #Berlusconi di nuovo ricoverato x accertamenti x non andare al tribunale ( processo #RubyTer ) berluscò,noi lo sapeva… - LaNotiziaTweet : - sotirias : RT @Caffe_Graziella: #Berlusconi di nuovo ricoverato x accertamenti x non andare al tribunale ( processo #RubyTer ) berluscò,noi lo sapeva… -