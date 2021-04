Belfast | riunione di emergenza dopo una notte di violenze

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 aprile 2021) Giovedì mattina,unadi, si terrà aovest unadidell’esecutivo per la condivisione del potere dell’Irlanda del Nord. Disordini a: l’intervento della Polizia Sono state ore di tensione e di violenza tra la schiera dei lealisti e dei nazionalisti. Durante le diverse ore di disordini, gli agenti di Polizia sono stati attaccati, sono state lanciate bombe a benzina e un autobus è stato incendiato. Agenti di Polizia sono stati chiamati da altre parti dell’Irlanda del Nord per aiutare a far fronte alla violenza. La Federazione di Polizia ha detto che sette agenti sono rimasti feriti durante le. Il “coinvolgimento di organizzazioni proscritte è probabile” nel disordine, secondo Jonathan ...