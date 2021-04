(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti di, società attiva nel settore dell’abbigliamento con vari marchi tra cui Kappa, K-Way e Superga, hato ildi esercizio chiuso al 31 dicembre, e la distribuzione di un, per complessivi 3,1 milioni di, corrispondente a 0,06lordi per ciascuna delle azioni in circolazione. “Il modello di business, che è elemento distintivo del gruppo, ha confermato flessibilità e affidabilità consentendo di rispondere prontamente a un mercato fortemente instabile e permettendo di concludere ilcon risultati migliori rispetto alle aspettative iniziali“, ha affermato Marco Boglione, presidente e fondatore del gruppo a margine dell’

Advertising

DividendProfit : BasicNet, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo da 0,06 euro -

Ultime Notizie dalla rete : BasicNet assemblea

Teleborsa

L'degli azionisti di, società attiva nel settore dell'abbigliamento con vari marchi tra cui Kappa, K - Way e Superga, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,...... tra gli atri, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture Titoli di Stato : Tesoro - Comunicazione medio - lungo Aziende : Autostrade Meridionali -: Bilancio: ...(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BasicNet, società attiva nel settore dell'abbigliamento con vari marchi tra cui Kappa, K-Way e Superga, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 ...FINANZA - webinar Fratelli d'Italia su "Le nuovi reti per l'industria italiana e per i consumatori". Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Vittorio Colao, ministro per la Transizione Digitale; Franco ...