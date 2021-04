Avellino, Braglia porta la squadra in ritiro: “Vietato sbagliare atteggiamento con il Bari” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Veniamo da una brutta prestazione, ma ora vogliamo riscattarci”. E’ questo il messaggio che arriva dal tecnico dell’Avellino, Piero Braglia. Formazione che sabato pomeriggio affronterà, tra le mura amiche, il Bari. “Veniamo da una brutta prestazione, soprattutto sotto il punto di vista dell’atteggiamento – ammette – I tifosi ci tengono molto a questa gara e ce ne siamo accorti all’andata. Sono gare che si preparano da sole“. “In pieno accordo con la società abbiamo deciso di andare in ritiro da oggi – continua il tecnico dei lupi – Non mi è piaciuto l’atteggiamento. Vedremo se continuare e nel caso indurire il ritiro. Non voglio sciupare nulla”. Il tecnico parla anche sullo status della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Veniamo da una brutta prestazione, ma ora vogliamo riscattarci”. E’ questo il messaggio che arriva dal tecnico dell’, Piero. Formazione che sabato pomeriggio affronterà, tra le mura amiche, il. “Veniamo da una brutta prestazione, soprattutto sotto il punto di vista dell’– ammette – I tifosi ci tengono molto a questa gara e ce ne siamo accorti all’andata. Sono gare che si preparano da sole“. “In pieno accordo con la società abbiamo deciso di andare inda oggi – continua il tecnico dei lupi – Non mi è piaciuto l’. Vedremo se continuare e nel caso indurire il. Non voglio sciupare nulla”. Il tecnico parla anche sullo status della ...

