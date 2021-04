Andrea Zelletta, altro brutto episodio in pochi giorni: “Ho dovuto chiamare i carabinieri, non ce la faccio più” (Di giovedì 8 aprile 2021) Non c’è pace per Andrea Zelletta, che ancora una volta si sfoga sui social per raccontare ai fan l’ennesima brutta avventura che gli è capitata. Meno di una settimana fa tra le Storie di Instagram l’ex tronista di UeD ed ex concorrente del GF Vip 5 rivelava di essere finito nel mirino dei ladri che avevano cercato di rubargli il borsello e, come se non bastasse, poco dopo un passante tentava anche di aggredirlo. “Vi racconto due cose che mi sono successe in questi giorni”, ha esordito Andrea in un video. “Una settimane fa scendo di casa, erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto”.



