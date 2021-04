Zidane | «Contento per Vinicius | ora segna pure…» – VIDEO

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Zinedineha elogiatoal termine di Real Madrid-Liverpool Zinedine, allenatore del Real Madrid, al termine della partita di Champions League contro il Liverpool ha esaltato le qualità diautore di una doppietta. «Sonoper, ha fatto un grande lavoro così come il resto della squadra. Specialmente in difesa. Sappiamo che giocatore sia, specialmente quando ha spazio. E lo abbiamo visto in occasione del primo gol. Sonoperché l’unica cosa che gli mancava era il gol. Avendoto due gol, lui e la squadra acquisiranno fiducia». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

gian_fox : @MaurizioJj Spalletti: non si farebbe problemi a fare piazza pulita nello spogliatoio. Mancini: sta facendo bene co… - toravon_ : RT @SanteTricarico: Solo io sono contento non venga Zidane? -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane Contento

L'allenatore dei Blancos Zinedineha elogiato Vinicius al termine di Real Madrid - ...mi ha chiesto di giocare un po' più in alto per coprire quei palloni dietro e assicurarmi ... E ancora: 'Sono moltoper Vini (Vinicius ndr) e anche per Marco (Asensio ndr). Spesso ...Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, al termine della partita di Champions League contro il Liverpool ha esaltato le qualità di Vinicius autore di una doppietta. «Sono contento per Vinicius, ...Nuovo record, battuto Kakà: l'ala ventenne è il brasiliano più giovane a realizzare una doppietta nella massima competizione europea ...