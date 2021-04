Vaccini | caos al centro vaccinale di Napoli Il direttore della Asl | “Le persone rifiutano Astrazeneca e chiedono Pfizer” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021)e lunghe file nel pomeriggio di ieri nell’hubMostra d’Oltremare di. Al momento dell’iniezione, come ha spiegato ilAsl, Ciro Verdoliva, in molti hanno rifiutato di ricevere il vaccino, chiedendo quello prodotto dalla. “È vero, queste richieste oggi sono state continue e questo ha generato un enorme problema nel normale smaltimentofila. Non avevamo mai avuto questi problemi”. “Normalmente ci vorrebbero pochi minuti per un vaccino mentre oggi ce ne sono voluti in media 20. È comprensibile, c’è tanta confusione nelle comunicazioni” ha dichiarato Gennaro Napoletano, coordinatore dei medici vaccinali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.