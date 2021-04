Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - MediasetPlay : Sugli sugli bane bane... #IlPuntoZ vi aspetta tutte le settimane ?? Da oggi alle 20:45 e tutti i mercoledì live su… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - frigobar__ : L'ultimo è: ???????????? ?????®????giusto per farti rimanere informato @tommaso_zorzi #IlPuntoZ - mary88mary88 : Nonostante tutto mi sono piaciuti molto insieme ?? @tommaso_zorzi @GiuliaSalemi93 #puntoZ #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Anticipazioni Il Punto Z di, Giulia Salemi: 'Non è vero che la famiglia di Pierpaolo non mi ha accolta' Ormai mancano pochissime ore all'inizio del nuovo programma disu Mediaset Play, Il Punto Zeta . ...Ferrera avrebbe in comune con Emanuela Tittocchia anche un flirt del passato: ne vedremo delle belle a L'Isola dei Famosi, l'opinionista de l'Isola dei Famosi snobba Barbara d'Urso ...Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno chiarito? La rivelazione in diretta a Il Punto Z, la trasmissione condotta dal vincitore del GF Vip 5. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno chiarito? La rivelazione ...Questa sera l'opinionista e vincitore dell'ultima edizione del GF Vip debutta con il suo programma in streaming su Mediaset Play.