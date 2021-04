Tinta addio | voglio i capelli grigi naturali

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non essere più essere schiava della: quante di voi lo hanno desiderato almeno una volta nella vita? E allora perché non provare! Siete incerte perché ilo invecchia? Sì, può essere così, ma tra “mi tingo iper sembrare più giovane e in ordine” e “lascio ie sembro la nonna Abelarda”, ci sono tante sfumature, e non è un modo di dire. Come affrontare il passaggio tra capello tinto e capello naturalmenteo? Perché è questo senza dubbio il momento più critico. Lo abbiamo chiesto a un’esperta, la hairstylist Anna Cegliese per Concept Salon Compagnia della Bellezza Milano: «È sicuramente un dato di fatto e una conseguenza naturale dell’invecchiamento avere io bianchi. Così come anche la pelle nel tempo ...