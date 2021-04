Simona Ventura a TPI: “Vedo poco l’Isola dei Famosi, ho molti Webinar” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Consultare la pagina Wikipedia di Simona Ventura è come leggere un trattato di vizi e virtù della storia della televisione italiana degli ultimi 35 anni. Sì: 35 anni. Non avete letto male. Era il 1985, infatti, quando fece le sue prime sparute apparizioni in W le Donne o nel Gioco delle Coppie, anche se il suo anno cult di questa prima parte di carriera rimane indubbiamente il 1988: valletta al fianco di Magalli su Rai Uno, partecipazione a Miss Universo e film con Carlo Vanzina. Un trittico tipo Armageddon che avrebbe potuto seccare chiunque e che, invece, è stato solo la rampa di lancio di una carriera incredibile. Che dopo aver affrontato progetti, sfide e salti nel vuoto ritorna su Rai Due in prima serata ogni mercoledì con “Game of games – Gioco Loco”, il nuovo game show prodotto da Blu Yazmine. “Posso dirti?” ci racconta Simona ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Consultare la pagina Wikipedia diè come leggere un trattato di vizi e virtù della storia della televisione italiana degli ultimi 35 anni. Sì: 35 anni. Non avete letto male. Era il 1985, infatti, quando fece le sue prime sparute apparizioni in W le Donne o nel Gioco delle Coppie, anche se il suo anno cult di questa prima parte di carriera rimane indubbiamente il 1988: valletta al fianco di Magalli su Rai Uno, partecipazione a Miss Universo e film con Carlo Vanzina. Un trittico tipo Armageddon che avrebbe potuto seccare chiunque e che, invece, è stato solo la rampa di lancio di una carriera incredibile. Che dopo aver affrontato progetti, sfide e salti nel vuoto ritorna su Rai Due in prima serata ogni mercoledì con “Game of games – Gioco Loco”, il nuovo game show prodotto da Blu Yazmine. “Posso dirti?” ci racconta...

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura bellissima ed elegante con un look rosa a I soliti ignoti La bella Simona Ventura è stata ospite a I soliti ignoti, indossava una gonna con piume rosa e giacca elegante, spettacolo Simona Ventura bellissima a I soliti ignoti con un look rosa meraviglioso, ha ...

X Factor, Simona Ventura su Fedez come conduttore: "Scelta giusta" Dopo The Voice Of Italy, Settimana Ventura e tanti altri programmi televisivi di successo, Simona Ventura è su Raidue con "Game of ...

Juliana Moreira, l'amore e la gelosa per il marito. La passione per il muay thai Juliana Moreira è tra gli ospiti di " Game of games " il nuovo format di quiz games condotto da Simona Ventura il ...

Juliana Moreira a Gioco Loco: tutte le curiosità sulla showgirl Conduce Simona Ventura, e oggi con lei tanti ospiti pronti a farci divertire. Infatti, ci sarà il pallanuotista Amaurys Perez, la modella Sara Croce, il comico Omar Fantini e gli youtubers noti come i ...

