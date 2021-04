Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ex Premier Silvio Berlusconi, a seguito di una visita di controllo, ha raggiunto in elicottero l’Ospedale San Raffaele di Milano dove tuttora è ricoverato Per l’ex presidente del Consiglio si tratta del secondo ricovero nell’arco di poche settimane: ieri pomeriggio, 6 aprile, l’imprenditore e politico italiano Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, la conferma è arrivata da fonti di Forza Italia che aggiungono: “Il presidente dovrebbe lasciare l’ospedale già nella giornata odierna”. Dopo una visita di controllo l’ex presidente del Consiglio è stato invitato a restare in ospedale per ulteriori accertamenti, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ex Premier, a seguito di una visita di controllo, ha raggiunto in elicottero l’Ospedale Sandidove tuttora èPer l’ex presidente del Consiglio si tratta del secondo ricovero nell’arco di poche settimane: ieri pomeriggio, 6 aprile, l’imprenditore e politico italianoè statoall’Ospedale Sandi, la conferma è arrivata da fonti di Forza Italia che aggiungono: “Il presidente dovrebbe lasciare l’ospedale già nella giornata odierna”. Dopo una visita di controllo l’ex presidente del Consiglio è stato invitato a restare in ospedale per ulteriori accertamenti, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue ...

