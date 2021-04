Siero di latte e Skincare: Serum Lab rivoluziona il mondo del Beauty (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Milano 6 aprile 2021) - Milano, 6 aprile 2021. Un claim semplice che è l'essenza di un'intera filosofia: “Dermocosmesi efficace, certificata, priva di acqua a base di Siero di latte” Scopriamo perchè il Siero di latte fa rima con efficacia ed innovazione. Il latte elisir di bellezza nella storia Lo Skincare ha origini molto antiche. L'uomo da sempre ha cercato il modo di prendersi cura di sé, di conservare la bellezza e rallentare lo scorrere del tempo sulla sua pelle. In qualunque civiltà, indipendentemente dalla cultura, esistevano delle pratiche che avevano tutte una costante in comune: la ricerca di ingredienti naturali, ricchi di proprietà benefiche. Il latte era il segreto di bellezza tra i più utilizzati. Quello d'asina, ad esempio, era considerato un elisir. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Milano 6 aprile 2021) - Milano, 6 aprile 2021. Un claim semplice che è l'essenza di un'intera filosofia: “Dermocosmesi efficace, certificata, priva di acqua a base didi” Scopriamo perchè ildifa rima con efficacia ed innovazione. Ilelisir di bellezza nella storia Loha origini molto antiche. L'uomo da sempre ha cercato il modo di prendersi cura di sé, di conservare la bellezza e rallentare lo scorrere del tempo sulla sua pelle. In qualunque civiltà, indipendentemente dalla cultura, esistevano delle pratiche che avevano tutte una costante in comune: la ricerca di ingredienti naturali, ricchi di proprietà benefiche. Ilera il segreto di bellezza tra i più utilizzati. Quello d'asina, ad esempio, era considerato un elisir. ...

Advertising

stringimimiley : @rimangoforte Mattino: mousse detergente (adesso ho quella alle rose della robert ed è MEH) e crema solare Sera: se… - Omero79 : RT @omerocau: @Omero79 A casa faccio il formaggio fresco per antipasto con il latte fresco, il sale e l'acido citrico, poi colato. Mia nonn… - omerocau : RT @omerocau: @Omero79 A casa faccio il formaggio fresco per antipasto con il latte fresco, il sale e l'acido citrico, poi colato. Mia nonn… - omerocau : @Omero79 A casa faccio il formaggio fresco per antipasto con il latte fresco, il sale e l'acido citrico, poi colato… - IntegraKeto : Alcuni prodotti MYPROTEIN in vendita su Amazon ?? Myprotein Impatto Siero di Latte Proteine Polvere, Vaniglia - 100… -