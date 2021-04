SanPa, per Netflix arriva una querela per diffamazione aggravata: ecco cosa sta accadendo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brutte notizie per il colosso dello streaming Netflix, che in queste ore ha visto l’arrivo di una querela per diffamazione aggravata dopo l’uscita della discussa serie “SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano“. A sporgere querela sarebbero stati i figli del defunto Vincenzo Muccioli, fondatore della Comunità di San Patrignano, raccontata appunto nella docu-serie su Netflix. Secondo Andrea e Giacomo Muccioli, però, la serie avrebbe offeso la memoria del padre attraverso una ricostruzione distorta della comunità e del fondatore. Su Il Fatto Quotidiano Magazine, da dove prendiamo la notizia, leggiamo i dettagli alla base delle querela nei confronti di Netflix: Secondo la querela vi sarebbero delle allusioni e ... Leggi su trendit (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brutte notizie per il colosso dello streaming, che in queste ore ha visto l’arrivo di unaperdopo l’uscita della discussa serie “. Luci e tenebre a San Patrignano“. A sporgeresarebbero stati i figli del defunto Vincenzo Muccioli, fondatore della Comunità di San Patrignano, raccontata appunto nella docu-serie su. Secondo Andrea e Giacomo Muccioli, però, la serie avrebbe offeso la memoria del padre attraverso una ricostruzione distorta della comunità e del fondatore. Su Il Fatto Quotidiano Magazine, da dove prendiamo la notizia, leggiamo i dettagli alla base dellenei confronti di: Secondo lavi sarebbero delle allusioni e ...

Agenzia_Ansa : Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno querelato per dif… - infoitcultura : SanPa, i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix per diffamazione aggravata - infoitcultura : 'Diffamazione aggravata', i Muccioli querelano Netflix per serie 'SanPa' - infoitcultura : I figli di Vincenzo Muccioli querelano Neflix per la docuserie SanPa - infoitcultura : San Patrignano: figli di Muccioli querelano Netflix per documentario “SanPa” -