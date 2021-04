Protesta commercianti a Napoli, anche il “pizzaiolo del Papa” in piazza Plebiscito: “Dobbiamo aprire” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Giornata di proteste a Napoli per il mondo delle imprese campane rappresentato da Confesercenti regionale scende in piazza, rimettendo idealmente nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le proprie licenze commerciali. A Napoli, in piazza del Plebiscito, davanti la Prefettura, si manifestazione generale per invocare risposte e aiuti per 15 categorie d’impresa, rappresentate da altrettante croci, simbolo della disperazione di ciascun settore commerciale, ormai alla resa a causa della pandemia e del sostegno scarso, inadeguato e intempestivo dei vari Governi. “Siamo tutti in piazza – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania in una nota – dal mondo del turismo a quello della moda e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Giornata di proteste aper il mondo delle imprese campane rappresentato da Confesercenti regionale scende in, rimettendo idealmente nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le proprie licenze commerciali. A, indel, davanti la Prefettura, si manifestazione generale per invocare risposte e aiuti per 15 categorie d’impresa, rappresentate da altrettante croci, simbolo della disperazione di ciascun settore commerciale, ormai alla resa a causa della pandemia e del sostegno scarso, inadeguato e intempestivo dei vari Governi. “Siamo tutti in– spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania in una nota – dal mondo del turismo a quello della moda e ...

