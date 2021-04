Pd: Letta vede Maraio (Psi), ‘coalizione forte per le prossime sfide’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Abbiamo riaperto un dialogo necessario per la costruzione di un nuovo centrosinistra che sia plurale, coeso e competitivo”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio dopo l’incontro di stamattina, alla sede dell’Arel, con il segretario del Pd Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Abbiamo riaperto un dialogo necessario per la costruzione di un nuovo centrosinistra che sia plurale, coeso e competitivo”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzodopo l’incontro di stamattina, alla sede dell’Arel, con il segretario del Pd Enrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

