Oroscopo Gemelli, domani 8 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 8 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. La Luna è stabile nella vostra orbita celeste, cari amici dei Gemelli, accompagnata dalle sapienti mani di Marte. Questi due, assieme anche a Venere, Giove e Saturno, dovrebbero rischiarare la vostra giornata dalle nubi che vi hanno interessati nei giorni passati. Ora sembra quindi possibile il recupero, oltre alla tranquillità e alla serenità in diversi ambiti della vita. Se vi sentivate un po' incerti per qualche ragione, nei giorni passati, ora dovreste essere in grado di mettere in fila i pensieri, ...

