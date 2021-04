Montervino | ”Uomo chiave del Napoli? Insigne!”

(Di mercoledì 7 aprile 2021): A Torino, contro la Juventus, credo che Demme, Zielinski e Lozano saranno della partita nel, sono giocatori di qualita’ che possono offrire un contributo notevole. I gol del Crotone sono arrivati nel secondo tempo Francesco, ex centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni aMagazine.Com sulla squadra zzurra, sulla partita di quasta sera a Torino contro la Juventus, su Insigne sempre più maturo e leader della compagine di Gattuso e su altro. Queste le parole di: SU INSIGNE “Insigne lo vedo più maturo e più sicuro dei propri mezzi. E’ lui l’. Gli errori commessi da Manolas e Maksimovic, contro il Crotone, per me, sono inspiegabili. Da giocatori del loro livello non mi aspetto ...

Zielinski ha le potenzialità per essere sempre l'partita, ma attenti ad Osimhen, che ... Francesco: 'Napoli, niente passi falsi! Zielinski e Insigne in forma, confido anche in Osimhen' ...Non c'è attaccamento alla maglia e non c'è gente come, alla mia epoca, erano Iezzo eche ... anche in Serie C, vedevi spalti gremiti e tifosi che erano davvero il dodicesimo. Non c'era ...