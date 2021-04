Lockdown Germania, governo favorevole (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lockdown in Germania? Per il governo è necessario. L’esecutivo punta ad un rafforzamento delle restrizioni anti coronavirus nei 16 stati federali della Germania. “Ogni appello a favore di un breve, coerente Lockdown è corretto. Sarebbe importante adottare un approccio federale comune”, ha dichiarato il vice portavoce dell’esecutivo, Ulrike Demmer, facendo riferimento all’alto numero di pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva in Germania. Il ministro della Salute federale, Jens Spahn, ha in programma un incontro con i colleghi degli stati federati oggi, per discutere della campagna vaccinale e delle raccomandazioni sulla seconda dose di vaccino Astrazeneca, il cui uso è limitato ora nel Paese alla popolazione ultrasessantenne. La Germania registra intanto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021)in? Per ilè necessario. L’esecutivo punta ad un rafforzamento delle restrizioni anti coronavirus nei 16 stati federali della. “Ogni appello a favore di un breve, coerenteè corretto. Sarebbe importante adottare un approccio federale comune”, ha dichiarato il vice portavoce dell’esecutivo, Ulrike Demmer, facendo riferimento all’alto numero di pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva in. Il ministro della Salute federale, Jens Spahn, ha in programma un incontro con i colleghi degli stati federati oggi, per discutere della campagna vaccinale e delle raccomandazioni sulla seconda dose di vaccino Astrazeneca, il cui uso è limitato ora nel Paese alla popolazione ultrasessantenne. Laregistra intanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Germania Germania, Merkel vuole un lockdown breve, ma "unitario". E la Baviera prenota lo Sputnik ...dei governatori delle ultime settimane e l'arlecchino di misure locali che affligge la Germania, è ... Tuttavia, la proposta di un lockdown 'breve e unitario' deve essere suonato come un enorme sollievo ...

Covid, 8 milioni di italiani vaccinati con almeno una dose | Gb, AstraZeneca sconsigliato a chi ha meno di 30 anni In Germania troppi in terapia intensiva: 'Un lockdown breve sarebbe auspicabile'. 07 apr 17:01

Germania, Merkel vuole di nuovo un "lockdown uniforme". In terapia intensiva restano 3mila letti liberi

