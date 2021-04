L’Italia decide su AstraZeneca: «Verso la raccomandazione per over 60 ma nessuno stop alla seconda dose» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo le valutazioni dell’Ema, che ha confermato la presenza di un legame tra i casi di trombosi e AstraZeneca, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha convocato una conferenza stampa per chiarire le decisioni prese delL’Italia in merito al vaccino sviluppato a Oxford. Oltre al ministro, erano presenti anche il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Locatelli ha spiegato che, esattamente come Germania e Spagna, anche in Italia AstraZeneca verrà raccomandata per gli over 60. Ma non sconsigliato per chi è al di sotto di questa soglia d’età. Il direttore dell’Aifa Nicola Magrini ha precisato: «Aifa ha lavorato con Ema per valutare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo le valutazioni dell’Ema, che ha confermato la presenza di un legame tra i casi di trombosi e, il ministro della Salute, Roberto Speranza ha convocato una conferenza stampa per chiarire le decisioni prese delin merito al vaccino sviluppato a Oxford. Oltre al ministro, erano presenti anche il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini e il Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Locatelli ha spiegato che, esattamente come Germania e Spagna, anche in Italiaverrà raccomandata per gli60. Ma non sconsigliato per chi è al di sotto di questa soglia d’età. Il direttore dell’Aifa Nicola Magrini ha precisato: «Aifa ha lavorato con Ema per valutare ...

