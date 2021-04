La Ternana promossa in B, la premiazione allo stadio Liberati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è tenuta allo stadio Liberati, al termine della partita Ternana-Cavese, la premiazione della Ternana, il primo club a staccare il pass per la promozione in Serie B nel campionato 2020-2021 di Serie C. La squadra del Presidente Bandecchi è stata premiata da Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro ed Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro. Sono state consegnate al tecnico degli umbri, Cristiano Lucarelli e alla sua squadra, che torna in B dopo tre anni, le medaglie “Campionato Serie C - Girone "C" come prima classificata 2020-2021” e la Coppa “Campionato Serie C 1ª Classificata Girone "C" 2020-2021”. “Congratulazioni al Presidente Bandecchi, al Vice Presidente Tagliavento e a tutta la dirigenza per lo straordinario lavoro fatto e per aver saputo governare la stagione con ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è tenuta, al termine della partita-Cavese, ladella, il primo club a staccare il pass per la promozione in Serie B nel campionato 2020-2021 di Serie C. La squadra del Presidente Bandecchi è stata premiata da Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro ed Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro. Sono state consegnate al tecnico degli umbri, Cristiano Lucarelli e alla sua squadra, che torna in B dopo tre anni, le medaglie “Campionato Serie C - Girone "C" come prima classificata 2020-2021” e la Coppa “Campionato Serie C 1ª Classificata Girone "C" 2020-2021”. “Congratulazioni al Presidente Bandecchi, al Vice Presidente Tagliavento e a tutta la dirigenza per lo straordinario lavoro fatto e per aver saputo governare la stagione con ...

Ultime Notizie dalla rete : Ternana promossa Calcio, in serie C c'è già chi festeggia. La Ternana promossa in serie B Si è tenuta allo stadio Liberati, al termine della partita Ternana - Cavese, la premiazione della Ternana, il primo club a staccare il pass per la promozione in Serie B nel campionato 2020 - 2021 di Serie C. La squadra del Presidente Bandecchi è stata premiata da Francesco Ghirelli, Presidente ...

Cavese umiliata dalla Ternana: 7 - 2. Ora la D è a un passo Cava de' Tirreni . La Cavese alza definitivamente 'bandiera bianca' nella corsa salvezza rimediando un'autentica umiliazione sportiva sul campo della già promossa capolista Ternana , nel recupero della ventottesima giornata del girone C di Serie C . Dopo il 5 - 0 all'andata, le fere strapazzano gli aquilotti anche al ritorno e, stavolta, con un ...

Promossa in B un record dopo l’altro: la Ternana è regina in Europa LA NAZIONE La Ternana promossa in B, la premiazione allo stadio Liberati Si è tenuta allo stadio Liberati, al termine della partita Ternana-Cavese, la premiazione della Ternana, il primo club a staccare il pass per la promozione in Serie B nel campionato 2020-2021 di Serie ...

Cavese, è una sconfitta che pesa: la Ternana si impone 7-2 Non si ferma la cavalcata della Ternana dei record, già da sabato scorso matematicamente prima nel campionato del girone C di serie C e quindi promossa in B: allo stadio Libero Liberati la squadra di ...

