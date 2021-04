Juventus-Napoli 2-1 | i bianconeri vincono lo scontro per la Champions

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Lavince strappando tre punti fondamentali alper la corsa alla. Pirlo indovina i cambi e regala una Joya Pirlo si riprende dalla brutta prestazione nel derby e mette in campo unacompatta e attenta che non lascia spazi giocabili al. Lolo portano a casa iche si piazzano a -1 dal Milan. La partitanettamente meglio nella prima frazione di gioco. Diverse sono le occasioni pericolose create dai padroni di casa ed una su tutte porta in vantaggio laal minuto 22 grazie ad un gol di Ronaldo nato da una strepitosa azione individuale di Chiesa sulla fascia. Ilsoffre per grandi tratti il pressing ...

2 - 1 LIVE 13' Cristiano Ronaldo (J), 73' Dybala (J), 90' rig. Insigne (N)(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69' McKennie), Bentancur, ...2 Proprio mentre Lorenzo Insigne si preparava a scendere in campo col suoall' Allianz Stadium contro la, il suo agente incontrava la dirigenza del Milan , come riportato da Sky Sport . Una 'visita di cortesia', come viene definita dagli uomini mercato ...Allo Stadium termina 2-1 in favore della Juventus. Con un gol per tempo i bianconeri si portano in vantaggio di due reti grazie a Ronaldo e Dybala. Sull’1-0 il Napoli gioca meglio e crea più occasioni ...C’è stata poca storia nel match del recupero della terza giornata tra Juventus e Napoli. I bianconeri dominano gli azzurri per lunghi tratti del match andando a segno con un gol per tempo (Ronaldo e ...