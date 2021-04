Inter-Sassuolo, De Zerbi: “Creato tanto, non meritavamo la sconfitta. Irrati? Ho una cosa da dirgli” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel primo tempo avremmo potuto fare qualcosa in più per tutto il volume di gioco fatto.Juventus-Napoli, Pirlo: “Persi troppi punti, commesso un errore. Dybala? Spero in una cosa”Così Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo Intervenuto al termine del match di Serie A contro l'Inter. La formazione neroverde ha subito un insuccesso di misura per 2-1, mettendo comunque in mostra tutto il suo potenziale offensivo in zona gol. Ecco le parole dell'ex allenatore del Palermo, Intervistato su questo tema ai microfoni di DAZN: “Forse nel primo tempo abbiamo tirato poco in porta, ma alla fine abbiamo tirato di più dell’Inter. La mia squadra quando arriva a una certa altezza è preoccupata di fare gol, ma anche di non subire. Alla fine ci siamo messi a tre, con il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel primo tempo avremmo potuto fare qualin più per tutto il volume di gioco fatto.Juventus-Napoli, Pirlo: “Persi troppi punti, commesso un errore. Dybala? Spero in una”Così Roberto De, tecnico delvenuto al termine del match di Serie A contro l'. La formazione neroverde ha subito un insuccesso di misura per 2-1, mettendo comunque in mostra tutto il suo potenziale offensivo in zona gol. Ecco le parole dell'ex allenatore del Palermo,vistato su questo tema ai microfoni di DAZN: “Forse nel primo tempo abbiamo tirato poco in porta, ma alla fine abbiamo tirato di più dell’. La mia squadra quando arriva a una certa altezza è preoccupata di fare gol, ma anche di non subire. Alla fine ci siamo messi a tre, con il ...

