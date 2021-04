Inter Sassuolo 1-0 LIVE | Handanovic salva su Boga

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per il recupero della 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per il recupero della 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 1? Chance per Barella – Lautaro recupera palla su Chiriches e serve Barella che entra in area e incespica sul pallone al momento del passaggio. 2? Tiro di Djuricic – Tiro da fuori area del numero 10 delche termina alto sopra la traversa 4? Tiro di Obiang – Va vicino al gol all’angolino Obiang con un destro da fuori area che ...

Corner per l', che non va a segno 43'all'attacco: Toljan, cross e poi conclusione di Raspadori, ma colpisce un difensore 41' Corner: Chiriches si alza, lì vicino c'è Lukaku, che lo ...Gattuso In campo anchevedi anche Serie A, Bologna -0 - 1, decide Lukaku: video, gol e highlights Dopo la vittoria contro il Bologna, l'torna in campo nel recupero della ...Juventus-Napoli 1-0 e Inter-Sassuolo 1-0, questi sono i parziali delle due partite che si stanno giocando contemporaneamente, che sono due recuperi. I gol sono stati segnati da Ronaldo per la Juventus ...Conte stasera può davvero mettere la parola fine al campionato. Con una vittoria l'Inter volerebbe a +11 sul Milan. Davanti ci sarà un Sassuolo rimaneggiato che ha deciso di adottare anche per oggi la ...