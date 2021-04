Il Pd ha un nuovo Vicecapogruppo alla Camera dei Deputati | si tratta di Piero De Luca

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una nuova sfida perDe, fresco di nomina comedel Partito Democraticodei. Un impegno gratificante e oneroso allo stesso tempo per il figlio del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in un momento così particolare per la politica italiana. La voglia non gli manca, così come l’entusiasmo per le numerose sfide che sono alle porte. “È una grande emozione! Ringrazio per la fiducia la nostra Capogruppo Debora Serracchiani e tutte le colleghe e i colleghiPD. Un abbraccio a Graziano Delrio, per il lavoro straordinario svolto finora. Sento forte la responsabilità delruolo, ancor più in questa fase di emergenza così delicata e ...