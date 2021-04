Hockey pista, Serie A1: il calendario dei playoff e delle finali scudetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha dettato le sue linee guida in tema di post season, per quanto riguarda la Serie A1 2020/2021 di Hockey pista. Con un comunicato ufficiale infatti, la FISR ha reso note tutte le date degli scontri che, di volta in volta, porteranno poi alle finali scudetto. Si comincia con i preliminari martedì 27 aprile, mentre il 6 maggio si partirà con i veri e propri quarti di finale (formula per la vittoria col 2 su 3), procedendo poi con le semifinali (3 su 5, dal 15 maggio) e con la finalissima (3 su 5, dal 2 giugno maggio). Di seguito il calendario, il programma, gli orari e le possibilità di seguire i match fra tv e streaming. playoff scudetto – PRELIMINARI – Gara di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha dettato le sue linee guida in tema di post season, per quanto riguarda laA1 2020/2021 di. Con un comunicato ufficiale infatti, la FISR ha reso note tutte le date degli scontri che, di volta in volta, porteranno poi alle. Si comincia con i preliminari martedì 27 aprile, mentre il 6 maggio si partirà con i veri e propri quarti di finale (formula per la vittoria col 2 su 3), procedendo poi con le semi(3 su 5, dal 15 maggio) e con lassima (3 su 5, dal 2 giugno maggio). Di seguito il, il programma, gli orari e le possibilità di seguire i match fra tv e streaming.– PRELIMINARI – Gara di ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Definite le date dei playoff; al via il 27 aprile. Lo scudetto a giugno HOCKEY A1 - I playoff del campionato di hockey su pista inizieranno martedì 27 aprile dopo il weekend della Coppa Italia (24 - 25), riservato alle quattro squadre qualificate, Lodi, Forte dei Marmi, Sarzana e Follonica. Martedì 27 aprile si ...

Josi il migliore in pista nella vittoria contro Detroit Roman Josi si portato in testa alla classifica stagionale dei marcatori svizzeri grazie ai due assist forniti nella partita dei suoi Nashville Predators a Detroit. Il bernese ha ora 24 punti, uno in ...

Hockey pista, lo staff delle Nazionali azzurri si arricchisce di nuovi elementi OA Sport Hockey pista, Serie A1: il calendario dei playoff e delle finali scudetto La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha dettato le sue linee guida in tema di post season, per quanto riguarda la Serie A1 2020/2021 di hockey pista. Con un comunicato ufficiale infatti, la FISR ...

Hrc Monza Teamservicecar, un finale di stagione da sogno Il dirompente 5-1 ottenuto sulla pista dello Scandiano, poi il 4-2 nel derby ... Appassionato anche di tennis, hockey roller e volley, non disdegnando il basket europeo e Nba.

