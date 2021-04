Europei di calcio a Roma: Speranza ‘apre’ al pubblico sugli spalti. Raggiante Gravina (Figc) (Di mercoledì 7 aprile 2021) “La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. Ringrazio in particolare il ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza di pubblico allo stadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione del prossimo campionato Europeo”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, annunciando di aver ricevuto l’ok da parte del ministro Speranza, alla presenza del pubblico suoi spalti, in occasione del campionato Europeo del quale l’Italia si appresta ad ospitarne ‘un passaggio’ il prossimo giugno. Europei a Roma, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) “La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al. Ringrazio in particolare il ministro della Salute Robertoperché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza diallo stadio Olimpico dinel mese di giugno in occasione del prossimo campionato Europeo”. Così Gabriele, presidente della, annunciando di aver ricevuto l’ok da parte del ministro, alla presenza delsuoi, in occasione del campionato Europeo del quale l’Italia si appresta ad ospitarne ‘un passaggio’ il prossimo giugno., ...

