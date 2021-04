Denise Pipitone: ecco il risultato del test del sangue su Olesya (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il programma “Lasciali Parlare” ha messo fine ad ogni dubbio sul caso Denise Pipitone-Olesya. Tensione in studio con l’avvocato Frazzitta Denise Pipitone è Olesya Rostova? Nella puntata andata in onda stasera, 7 aprile, di “Lasciali Parlare“, i risultati del test del sangue sulla ragazza russa hanno sciolto ogni dubbio. Il responso ha spento le speranze: non c’è compatibilità con il gruppo sanguigno della bambina scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo. Nel corso della trasmissione, è intervenuto in collegamento Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio. Il legale è apparso furioso: “Avete fatto uno show assurdo“. Poi, ha generato momenti di tensione in studio chiedendo più volte il gruppo sanguigno di Olesya ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il programma “Lasciali Parlare” ha messo fine ad ogni dubbio sul caso. Tensione in studio con l’avvocato FrazzittaRostova? Nella puntata andata in onda stasera, 7 aprile, di “Lasciali Parlare“, i risultati deldelsulla ragazza russa hanno sciolto ogni dubbio. Il responso ha spento le speranze: non c’è compatibilità con il gruppo sanguigno della bambina scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo. Nel corso della trasmissione, è intervenuto in collegamento Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio. Il legale è apparso furioso: “Avete fatto uno show assurdo“. Poi, ha generato momenti di tensione in studio chiedendo più volte il gruppo sanguigno di...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - tolstojoleen : non immagino il dolore della madre di Denise Pipitone che si ritrova dopo tutti questi anni a sperare e purtroppo farsi false speranze - Libero_official : Olesya Rostova non è Denise Pipitone, ma l'avvocato annuncia accertamenti: 'Esami in mano alla Procura'… -