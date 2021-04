Covid: Francia, iniziata produzione vaccino Pfizer/BioNTech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Parigi, 7 apr. (Adnkronos) - E' iniziata come previsto oggi in Francia la produzione dei primi vaccini anti-Covid sviluppati da Pfizer/BioNTech. Lo ha confermato su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. I vaccini, che saranno infialati dall'azienda Delpharm in uno stabilimento situato nel dipartimento di Eure-et-Loir, saranno in parte esportati all'estero. "250 milioni di dosi di vaccini per il Covid-19 prodotti in Francia nel 2021: questo è il nostro obiettivo. Si comincia oggi con i primi vaccini Pfizer/BioNTech prodotti nel sito Delpharm a Saint-Rémy-sur-Avre", ha twittato Macron. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Parigi, 7 apr. (Adnkronos) - E'come previsto oggi inladei primi vaccini anti-sviluppati da. Lo ha confermato su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron. I vaccini, che saranno infialati dall'azienda Delpharm in uno stabilimento situato nel dipartimento di Eure-et-Loir, saranno in parte esportati all'estero. "250 milioni di dosi di vaccini per il-19 prodotti innel 2021: questo è il nostro obiettivo. Si comincia oggi con i primi vacciniprodotti nel sito Delpharm a Saint-Rémy-sur-Avre", ha twittato Macron.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Macron: 'Niente proroghe, scuole riaprono tra tre settimane' #francia - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - TgLa7 : #Covid, #Francia: Macron parla alla nazione alle 20. Non parlava da scorso novembre, altro mese di picco epidemiolo… - herisson13 : @marieta99044909 In Francia il vaccino Pfizer/BionTech e Moderna saranno solo condizionati. Il principio attivo arr… - sossioc : RT @Gitro77: Ogni posto letto in meno per 1.000 abitanti corrisponde a un aumento della mortalità legata al Covid del 2% nei primi 8 mesi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Francia Negli Usa il primo trapianto al mondo di trachea ...dato il crescente numero di pazienti con problemi tracheali dovuti all'intubazione per il Covid. Il ... Nel 2018 in Francia invece è stata utilizzata l'aorta di un donatore, stabilizzata da una struttura ...

Massimo Cacciari/ 'Draghi non ha migliorato la situazione. Ue? Figura atroce' Germania e Francia stanno relativamente meglio dell'Italia. Sono venute fuori le disfunzioni ... Origine Covid, "studio farsa finanziato da Cina"/ Tra autori scienziato virus chimera MASSIMO CACCIARI: '...

L’EMA su AstraZeneca: «Possibile collegamento con rare trombosi» Il comitato per la sicurezza dell’EMA ( PRAC ) ha concluso oggi che i coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari di Vaxzevria ...

Covid: Francia, iniziata produzione vaccino Pfizer/BioNTech Parigi, 7 apr. (Adnkronos) – E’ iniziata come previsto oggi in Francia la produzione dei primi vaccini anti-Covid sviluppati da Pfizer/BioNTech. Lo ha confermato su Twitter il presidente francese, Emm ...

...dato il crescente numero di pazienti con problemi tracheali dovuti all'intubazione per il. Il ... Nel 2018 ininvece è stata utilizzata l'aorta di un donatore, stabilizzata da una struttura ...Germania estanno relativamente meglio dell'Italia. Sono venute fuori le disfunzioni ... Origine, "studio farsa finanziato da Cina"/ Tra autori scienziato virus chimera MASSIMO CACCIARI: '...Il comitato per la sicurezza dell’EMA ( PRAC ) ha concluso oggi che i coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari di Vaxzevria ...Parigi, 7 apr. (Adnkronos) – E’ iniziata come previsto oggi in Francia la produzione dei primi vaccini anti-Covid sviluppati da Pfizer/BioNTech. Lo ha confermato su Twitter il presidente francese, Emm ...