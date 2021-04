Coronavirus | nuova impennata di morti Cts | tra 6-8 settimane potrebbe arrivare svolta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 13.708 (7.767 ieri) i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore e 627 (421 ieri) i decessi. Gli attuali positivi sono 547.837, dei quali 514.838 si trovano in isolamento domiciliare, 29.316 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverate 3.683 persone: 276 gli ingressi nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia i casi sono stati 3.700.393, 112.374 le vittime. Dopo il rallentamento dei giorni di Pasqua, i tamponi sono notevolmente risaliti a quota 339.939 (contro i 112.962 di ieri). Il tasso di positività è del 4%, ieri era al 6,9%, quindi in calo del 2,9% in 24 ore. La regione che oggi registra il maggior incremento di casi positivi è Lombardia con +2.569, seguita dal Piemonte con +1.464, la Campania con +1.358, la Puglia con + 1.255, il Veneto con +1.111 e il Lazio con 1.081 (ieri era stata la più colpita dai contagi con 1.120 casi). Le altre Regioni ...

"Le restrizioni sociali imposte dalla pandemia da Covid-19 hanno condizionato pesantemente la vita di tutti, in particolare quella di bambini e ragazzi: l'allontanamento forzato dagli amici, dalla scuola..." Sono 627 le vittime di Covid-19 in Italia in 24 ore. Un numero elevatissimo, che porta il totale da inizio pandemia a 112.374 morti per il Coronavirus.