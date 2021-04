Comuni: 29 assunzioni a Torre del Greco dopo l’ok al bilancio (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVentinove nuove assunzioni entro l’anno al Comune di Torre del Greco. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Palomba, forte dell’approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione 2021, licenziato con il voto favorevole di 14 consiglieri su 24 aventi diritto. ‘‘Un atto importantissimo – spiegano dall’ente – quello votato nell’assise, per la vita amministrativa della città che consentirà di poter realizzare una serie di interventi a beneficio della Comunità’‘. ”Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il sindaco Palomba – del lavoro svolto dal consiglio comunale. Abbiamo approvato, in tempi record rispetto agli altri Comuni, un documento tra i più importanti dell’attività politica ed amministrativa di una città. Il mio ringraziamento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVentinove nuoveentro l’anno al Comune didel. Ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Palomba, forte dell’approvazione da parte del consiglio comunale deldi previsione 2021, licenziato con il voto favorevole di 14 consiglieri su 24 aventi diritto. ‘‘Un atto importantissimo – spiegano dall’ente – quello votato nell’assise, per la vita amministrativa della città che consentirà di poter realizzare una serie di interventi a beneficio dellatà’‘. ”Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il sindaco Palomba – del lavoro svolto dal consiglio comunale. Abbiamo approvato, in tempi record rispetto agli altri, un documento tra i più importanti dell’attività politica ed amministrativa di una città. Il mio ringraziamento ...

