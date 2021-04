Chevrolet - Il pick-up Silverado avrà una versione elettrica

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La General Motors ha in programma di lanciare la variantedi uno dei suoi modelli più venduti negli Usa. Si tratta del, il-up di punta del marchio: sarà prodotto nella Factory Zero di Detroit assieme al nuovo GMC Hummer e all'Origin, il primo veicolo a guida autonoma della divisione Cruise. L'elettrificazione. Per il momento il gruppo americano ha fornito ben poche informazioni sula batteria. Il-up sarà progettato da zero come veicolo elettrico ed è quindi destinato a condividere poco o nulla con l'attualeendotermica. In comune ci potrebbe essere, però, l'autonomia: secondo il costruttore, infatti, dovrebbe riuscire a superare le 400 miglia (circa 640 chilometri) con una singola carica, l'equivalente della ...

Saranno diverse le varianti del- up che verranno lanciate da, che intende produrre il nuovo Silverado elettrico nello stabilimento Factory Zero in Michigan. Al momento non si ...... tra gli altri, Cadillac XT4 (a cui si aggiungerà la nuova Escalade a fine anno),Corvette,Camaro,Silverado- up, Shelby Mustang, Shelby F - 150- up, e il ...La General Motors ha confermato che lancerà una variante a batteria di uno dei suoi modelli più popolari: sarà prodotto nella Factory Zero di Detroit assieme al nuovo Hummer ...General Motors sembra intenzionata a voler accelerare su questo fronte visto che il suo presidente Mark Reuss ha annunciato che in futuro arriverà una versione elettrica del pickup Chevrolet Silverado ...