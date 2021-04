Cagliari, tutti negativi i tamponi dopo la positività di Cragno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sospiro di sollievo in casa Cagliari dopo la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: tutti negativi i tamponi svolti dal gruppo squadra Semplici può tirare un sospiro di sollievo e preparare con maggiore serenità la sfida di domenica alle 12.30 contro l’Inter. Sono infatti tutti negativi i tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra del Cagliari. I tamponi – come da protocollo – verranno ripetuti oggi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 C’è grande attenzione e preoccupazione dopo la positività di Alessio Cragno, il cui contagio deriva dal focolaio scoppiato in Nazionale. Come ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sospiro di sollievo in casalaal Covid-19 di Alessiosvolti dal gruppo squadra Semplici può tirare un sospiro di sollievo e preparare con maggiore serenità la sfida di domenica alle 12.30 contro l’Inter. Sono infattieffettuati ieri sul gruppo squadra del. I– come da protocollo – verranno ripetuti oggi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 C’è grande attenzione e preoccupazioneladi Alessio, il cui contagio deriva dal focolaio scoppiato in Nazionale. Come ...

